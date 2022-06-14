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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi akademik kadro alacak

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:07:00 -
Kadir Has Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

ARANAN KOŞULLAR:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak. Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ                                   Duyuru Başlama Tarihi : 13.06.2022

Fakülte Adı : Hukuk Fakültesi                                                      Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022

Bölüm Adı : Özel Hukuk Bölümü                                                  Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2022

Anabilim Dalı : Medeni Hukuk                                                     Giriş Sınav Tarihi : 04.07.2022

Kadro Tipi : Araştırma Görevlisi                                                   Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2022

Kadro Sayısı : 1 (Bir)                                                                    Kadro Derecesi -

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