Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor; “Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” “Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Kadir Gecesinde melekler kimlere selam vermeyecek?

Kadir gecesi olduğu zaman Allahu Teâlâ Cebrâil aleyhisselâma yere inmesi için emir verir. Cebrâil (a.s) yere indiği zaman, sidre-i münteha melekleri onunla beraber yere inerler. Cebrâil (a.s) onların başında kumandandır.Onların sayısı yetmiş bin melektir. Ellerinde nurdan sancaklar vardır. Hepsi yere indikten sonra Cebrâil (a.s) kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

1- Kabe-i Muazzama’ya.

2- Rasûlullah (s.a.v) efendimizin mübarek kabrine.

3- Kudüs’teki Mescîd-i Aksa’ya.

4- Tur-u Sinâ’daki mescide.

Mescidlerini diktikten sonra Cebrâil (a.s) diğer meleklere “Çevreye dağılın” emri verir. Dağılırlar. Mümin erkeğin ve mümin kadının bulunduğu her eve, hücreye, odaya, gemiye girerler. Ancak bir evde köpek, domuz, şarap (alkollü içki), haram yoldan cünüp olan, heykel var ise oraya girmezler. Kilise, nasara tapınağı, mecusilerin tapınağı, puthane ve pislik doldurulan yerlere de girmezler. Bulundukları yerlerde tesbih, takdis, tehlil okurlar, Muhammed (s.a.v) ümmetinin bağışlanmasını dilerler. Tan yeri ağarıncaya kadar böyle devam eder. Sonra semaya dönerler.

Kadir gecesi Cebrâil aleyhisselâm semadan indiği zaman, insanlara selam verir ve el sıkışır. Bunun alameti ise insanın cildinin ürpermesi, kalbinin yumuşaması, gözlerinin yaşarmasıdır.

Kadir gecesi yer parçalarından hemen her yerde bir melek ya ayakta, ya secdede kadın ve erkek müminler için dua eder. Cebrâil aleyhisselam ise selam vermedik, el sıkışmadık hiçbir müslüman bırakmaz.

Melekler şu kimselere selam vermezler:

– Allah’ın kullarına zulmedenler

– Haram yiyenler

– Akrabalık bağlarını koparanlar

– Koğuculuk yapanlar yani kötülük için laf taşıyanlar

– Yetim malı yiyenler.

Bu anlatılan zümreden hiçbirine melekler selam vermezler. Acaba bu musibetten daha büyük bir musibet ne olabilir ki?

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu ayda, asilerin ve iyilerin Rabbi tarafından gelen meleklerin selamından sana bir nasip olmaz. Bu ne musibettir?

Böyle bir şeye uğrarsan bilesin ki bu durum:

Rahman Allah’a uzak kalışındandır.

Şeytana uyup azgınlar arasına karıştığın içindir.

Cehennem ehli kılığına girdiğindendir.

Cennet ehli yolundan ayrılıp onlardan uzak durmandır. Zarar da, ihsan da elinde olan Yüce Zatın taatından ayrı kalmandır