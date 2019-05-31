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Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında bugün idrak edilecek.Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gecede ibadet etmek isteyen Müslümanlar da bu mübarek gecede ne yapılmalı konusunu araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?

31 Mayıs 2019 Cuma 17:47
Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında bugün idrak edilecek.Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gecede ibadet etmek isteyen Müslümanlar da bu mübarek gecede ne yapılmalı konusunu araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

 

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:47
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  2. Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı
  3. Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler
  4. Kadir Gecesi'nde
  5. Kadir Gecesi'nde ne oldu?
  6. Kadir Gecesi'nde yapılan dualar nelerdir?
  7. Kadir Gecesi'nde okunan dualar nelerdir?
  8. Kadir Gecesi'nde ne yapılır
  9. Kadir Gecesi'nde okunan dualar
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