  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

26.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ültimatom: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Mine Kırıkkanat bildiğiniz gibi! Arapça diye saldırdı, gerçeği öğrenince tükürdüğünü yaladı!

Ne yaptın Hande!

Genleri hala CHP! Memleket Partili Gaye Usluer: İslam'la amasız fakatsız mücadele ederek karanlıktan aydınlığa çıkacağız

E-Ticarette yeni düzenleme geliyor! Aykırı hareket edenlere bakın ne kadar ceza kesilecek!

Tutmayın hanımefendiyi! Gücünü Atatürk’ten alıyor!

İP'li Aytun Çıray, SİHA'ları hedef almıştı... 'Mandacı zihniyet'e Bakan Varank'tan efsane kapak!

Kılıçdaroğlu'nun yalanı 'akıllı sayaç' ile çöktü! Bu özelliğini hesap edemedi

Korkudan bakın ne yaptılar! CHP'den iftara bile engelleme
Oruç Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?
Oruç

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi namazı kılınışı | Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek. Bu mübarek gecede Kadir Gecesi namazı kılmak isteyenler ise 'Kadir Gecesi namazı nasıl kılınıyor?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:58:00 - 2022-04-26 12:11:18
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

2022 yılında Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek. Bu mübarek gecesi ibadetlerle geçirmek isteyenler ise ‘Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi'nde 4 veya 12 rekat şeklinde Kadir Gecesi namazı kılınır. Bu namaz kılınırken Kadir Suresi de okunur.

1.rekatta Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2.rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi

3.rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi

4.rekatta Fatiha ile 3 İhlas surasi okunur.

İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır?

Kadir Gecesi namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Kadir Gecesi namazı yatsının ardından imsak kesilinceye kadar kılınabilir.

Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku
Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

Oruç

Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay