2022 yılında Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek. Bu mübarek gecesi ibadetlerle geçirmek isteyenler ise ‘Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi'nde 4 veya 12 rekat şeklinde Kadir Gecesi namazı kılınır. Bu namaz kılınırken Kadir Suresi de okunur.

1.rekatta Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2.rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi

3.rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi

4.rekatta Fatiha ile 3 İhlas surasi okunur.

İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır?

Kadir Gecesi namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Kadir Gecesi namazı yatsının ardından imsak kesilinceye kadar kılınabilir.