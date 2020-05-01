Kadir Gecesi hangi gün? 2020 Kadir Gecesi ne zaman?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu ve sevincini eda ediyoruz. Bu mübarek ayı daha da anlamlı kılan özelliklerinden biri de Kuran-ı Kerim'in indirilmesidir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. Bu nedenle de vatandaşlar, Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Haberimizde, Diyanet İşleri takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve denk geldiği günü öğrenebilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başladı ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.