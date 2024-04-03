Kadir gecesi duası! Hangi dua okunur? Arapça ve Türkçe okunuşu... Kadir gecesi ibadetleri

Kadir gecesi duası Arapça ve Türkçe okunuşu, bu mübarek gecede ibadet edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kadir gecesi tüm İslam alemi için çok büyük önem arz eder. Öyle ki; Bu mübarek gecede edilen dualar çok kıymetlidir. Kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in yeryüzüne indirildiği bu mübarek gecede Hz. Âişe annemizin (radıyallahu anhâ) ettiği dua, milyonlarca mümin tarafından okunacak. Kadir gecesi duasının Arapça ve Türkçe okunuşu haberimizde yer alıyor. İşte Hz. Aişe annemizin Kadir gecesi duası

Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor. 'Bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilen ve Ramazan ayının uğurlayıcısı kabul edilen Kadir gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak ediliyor.

Ramazân-ı Şerîf'in en müstesnâ vakti "Kadir Gecesi"dir. Allah Teâla Kadir sûresinde Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirmiştir. (bkn. Kadir Sûresi 1-5)

İslam alemi bu önemli geceyi dua ederek geçirir. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır.

Bu özel gecede Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilen ibadetlerden birisi de Hz. Aişe annemizin Kadir gecesi duasıdır.

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HZ. AİŞE ANNEMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Hz. Aişe annemizin Kadir gecesi duası Arapça, Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. Kadir gecesi duası meali ise şöyledir: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir. (Buhari, "Fazlu Leyleti'l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe annemiz: "Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz : "Ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Peki, Kadir Gecesi namazı var mı? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

KADİR GECESİ NAMAZI VAR MI, NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.