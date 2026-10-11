Evdeki nemi artırabiliyor: Kışın çamaşır kurutmak zorunda kalanlara pratik çözüm!

Vantilatör havadaki nemi ortadan kaldırmadığı için çamaşırların kuruduğu odanın düzenli olarak havalandırılması da önem taşıyor. Özellikle nem birikmesi ve yoğuşma oluşması riskine karşı odadaki nemin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yöntem, özellikle kurutma makinesi bulunmayan evlerde çamaşırların kurumasını kolaylaştırabilir. Ancak kuruma süresi odanın sıcaklığına, nem oranına, hava akımına ve çamaşırların kalınlığına göre değişebilir.