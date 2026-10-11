Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı
Türkiye’nin kat değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alan fındık ihracatı yılın ilk 9 ayında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin kat değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alan fındık ihracatı yılın ilk 9 ayında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 152 bin 543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 187 bin 618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
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