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Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin kat değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alan fındık ihracatı yılın ilk 9 ayında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı.

#1
Foto - Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 152 bin 543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 187 bin 618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

#4
Foto - Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

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