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Yaşam Kadir gecesi 2021 ne zaman? Kadir gecesine kaç gün kaldı?
Yaşam

Kadir gecesi 2021 ne zaman? Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Mübarek Ramazan ayı yaklaştıkça Kadir gecesinin ne zaman olduğu da merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, tarihi ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 Ramazan ayı için kısa bir süre kalması ile harekete geçen vatandaşlar, bu özel gecenin bu yılki tarihini sorguluyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:03:00 -
Kadir gecesi 2021 ne zaman? Kadir gecesine kaç gün kaldı?

İslam alemi için 1000 aydan daha hayırlı bir gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelinde milyonlarca inanan vatandaşımız, bu mübarek günün yeni yılda ne zaman ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır?

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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