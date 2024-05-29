Kadir ağabeyi duayla anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Bir ramazan günü iftar saatinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde, damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a yürüyen gazetemizin “Kadir Abisi”, merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’i dar-ül bekaya göç edişinin 7. yılında dualarla anıyoruz.

Samimi bir dâvâ adamıydı

Bütün meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini de oruçlu bir şekilde veren Kadir Demirel’i dua ve hayırla yâd ediyoruz.

Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliğini devralan ve başarıyla sürdüren Demirel, nezih ve entelektüel kişiliğiyle hep takdir topladı.

Aynı zamanda müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeğinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Kadir ağabey, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığında medfun bulunuyor.

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İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan Kadir Ağabey, çeşitli medya kuruluşlarında görev aldı.

2014 yılında Yeni akit’te Yazı İşleri ve Yayın Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016’da ise Yeni akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.