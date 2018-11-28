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“Kadınsız dijital dönüşüm eksik bir gelecek demektir”

‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne destek veren Emine Erdoğan, kadınların dijital dönüşmde etkin rol oynaması gerektiğini belirterek, “Kadınların içinde olmadıkları bir dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:56
“Kadınsız dijital dönüşüm eksik bir gelecek demektir”

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell tarafından hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların dijital dönüşümde etkin rol oynaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Kadınların içinde olmadıkları bir dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize daha güçlü bir geleceğin kapısını açacak” dedi.

İstihdama katılım artacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin kadınların istihdama katılımını yüzde 30’ların üzerine taşıyacağını söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise, “Şirket olarak hem toplumsal fayda sağlamak hem de topluma katkı sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. ‘Geleceği Yazan Kadınlar’da olduğu gibi, bu gizli değerleri ortaya çıkarmak her türlü gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu. 21 ilden 5 bin kadının yararlanacağı proje kapsamında dijital okur yazarlık eğitimleri verilecek. Projeden Suriyeli kadınlar da faydalanabilecek.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:56
  1. TOBB
  2. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
  3. Turkcell
  4. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Emine Erdoğan
  7. dijital dönüşüm
  8. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  9. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

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