Kadınlarla ilgili bilinmeyen 17 gerçek

Her 90 saniyede bir, bir kadın hamileyken ya da doğum esnasında hayatını kaybediyor.

Kadınlar günde yaklaşık 20000 kelime konuşurken erkekler 7000 kelimeyle günü tamamlarlar.

Dünyanın en zengin 20 kadını (17. sıradaki hariç) servetlerini eşlerinden ya da babalarından elde etmişlerdir.

Kadınların sır saklayabildikleri ortalama süre 47 saat ve 15 dakikadır.

Antik roma döneminde kadınlar parfüm olarak gladyatör teri kullanırlarmış.

İngiltere'de bir kadının ortalama 19 çift ayakkabısı vardır. Bunların 7 tanesini kullanmaktadır.

Rusya'da kadın sayısı erkek sayısından 9 milyon daha fazladır.

ABD de doğumların %40 evlenmemiş anneler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kadınlar ömürlerinin 1 senesini ne giyeceklerini düşünerek geçirirler.

Boşanmış en genç kadın 10 yaşında boşanmıştır.

Topuklu ayakkabılar ilk olarak 1600 lü yıllarda erkekler tarafından giyilmiştir. Daha sonra kadınlar daha erkeksi görünmek için giymeye başlamışlardır.

İsrail kadınlara askerliği zorunlu kılan tek ülkedir.

Kadınlarda kalp krizi göğüs ağrısı olarak değil, mide bulantısı ve omuz ağrısı olarak kendini gösterir.

Kadınların kalbi erkeklerden daha hızlı atar.

Kadınlar erkeklerden daha fazla tat alma tomurcuğuna sahiptir.

Yapılna araştırmalara göre hamileliğinde horlayan kaınlar daha ufak bebeklere sahip olurlar.

Uzun boylu kadınlarda kansere yakalanma riski daha yüksektir.