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Kadınların ’imece’ usulü kış hazırlığı telaşı

Kırıkkale’de kışlık yöresel yiyecek hazırlıklarına başlayan kadınlar bulgur, erişte, turşu, yufka, salça, pekmez gibi yiyecekleri ’imece’ usulüyle yapıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
Kadınların ’imece’ usulü kış hazırlığı telaşı

Kırıkkale’de kışlık yöresel yiyecek hazırlıklarına başlayan kadınlar bulgur, erişte, turşu, yufka, salça, pekmez gibi yiyecekleri ’imece’ usulüyle yapıyor.



Kırıkkale’de “Keskin Kış Hazırlıkları ve Aşure Dağıtım Etkinliği” kapsamında düzenlenen programda kurulan kazanlarda ve büyük tavalarda kaynatılan bulgur, erişte, turşu, yufka, salça, pekmez gibi yiyecekleri ’imece’ usulüyle yapan kadınlar kışa hazırlanıyor. Etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Osmanlı döneminden beri bağlarıyla, tarımıyla ön plana çıkmış olan bu eşsiz ilçemiz gelenekleri ve çevresine katmış olduğu karakteristik özellikleriyle de akla gelmektedir. Yine bugün, hem Muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatılarak ikram edilecek hem de kış hazırlıkları ölçeğinde yapılan salça, bulgur gibi gıdaların hazırlanışını göreceğiz. Geleneksel ürünlerimizi yaşatarak tekrar insanlarımızın sofralarına taşınmasını çok önemsiyoruz. Böylece hem daha sağlıklı ve doğal gıdalara yeniden kavuşacağız hem de üreticilerimiz daha yüksek kazanç sağlayacaktır. Geleneksel ve doğal gıdalar yetiştirilmesi çerçevesinde Dinek markasıyla yaklaşık 30 ürünün bizzat köylülerimiz tarafından üretilerek pazarlanmasını da köylülerimiz adına yaparak tüketicilerimize tamamen doğal ürünler sunmayı sağlayacağız." dedi.



Daha sonra protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Osman Akbaş, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ile köylüler, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
  1. doğa

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