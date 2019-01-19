Kadınların hakkı bu kafaya mı emanet?

En büyük mağduriyeti kadınların yaşadığı genç evlilik sorununa karşı feminist kadın derneklerinin tutumu tepki topluyor. Genç yaşta yuva kuran çiftlerin mağduriyetlerinin çözülmesini istemeyen feminist kadın dernekleri, zulmün devam etmesini isterken, yaşanan facialara ise sessiz kalıyor. Genç yaşta evlenen Emine Karakaya ve Fatma Aydın gibi kadınları ölüme kadar sürükleyen konuyla ilgili yöneltilen sorulardan Mor Çatı Vakfı kaçarken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu zulmün devam etmesinden yana olduklarını beyan ederek, “Ölen kadınlara Tanrı’dan rahmet dilediklerini” beyan ettiler.

Mor Çete’den çıt yok

Son 3 yıl içerisinde iki genç evli kadının eşi cezaevine atıldıktan sonra hayatını kaybetmesi karşısında sessizliğe gömülen Feminaziler, yöneltilen sorulardan ya kaçınıyor ya da tuhaf cevaplar veriyor. Feminist kadın örgütlerinin başını çeken Mor Çatı Vakfı genç evlilik cezası nedeniyle canına kıyan Fatma Aydın ile üzüntüden ölen Emine Karakaya hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Akit’in “Genç evliye zulüm iki can daha aldı” manşetinde gündeme taşıdığı kadınlar hakkında sessiz kalan Mor Çete, açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Mor Çatı Vakfı Kurucusu Canan Arın ile görüşme talebimiz geri çevrildi.

Zulüm devam etsin, ‘Tanrı’ rahmet etsin!

16 yaşındayken 18 yaşındaki eşiyle yuva kuran ancak mutluluğu kamu davası engeline takılan Emine Karakaya ile birlikte intihar ederek can veren Fatma Aydın’ın durumu hakkında neden sessiz kaldıklarına dair sorular yönelttiğimiz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan ise zulmün devam etmesi yönünde açıklama geldi. 12 dernekten oluşan Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Başkanı Canan Güllü’nün genç evlilik sorunlarını 10 ile 15 yaş arasına indirgemesi dikkat çekti. Hemen hemen tamamı 15 yaş ve üzeri olan genç evlilik mağdurları hakkında genel çerçevede konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü, “Onlar bu dönemde tecavüze uğramışlardır, aileleri tarafından zorla evlendirilmişlerdir. Çocuklar ‘biz sevdik’ deseler de bu savunmayı yapmaya hakları yoktur. İntihar eden ve ölen kadınlara ‘Tanrı’dan rahmet diliyorum. Anne babalar çocuklarını pazarlamayacaklar” hezeyanlarını sarf etti. TKDF Başkanı Güllü, cezaların karşılığının merhamete indirgenmemesi gerektiğini söyleyerek, eşleri cezaevine atılan kadınların, kayınvalideleri tarafından da baskı altına alındıklarını öne sürerek tuhaf tutumunu sürdürdü.

Genç evlendiler, genç öldüler...

Akit’in “Genç evliye zulüm iki can aldı” manşetiyle değindiği hazin olaylar yürek dağladı. 18 yaşındaki eşiyle 16 yaşında yuva kuran Emine Karakaya, kamu davası sonucu kocasına 8 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, cezaevindeki eş görüşü sonrası üzüntüden felç geçirdi ve hastanede son nefesini verdi. Genç yaşta yuva kuran ve eşine 10 yıl hapis cezası verilen Fatma Aydın ise, 2016’da TBMM gündemine gelen yasal düzenlemenin Feminazilerin tepkisi sonrası geri çekilmesi üzerine tarım ilacı içerek canına kıydı. Eşleri hâlâ cezaevlerinde olan her iki kadın da arkasında iki öksüz çocuk bıraktı.