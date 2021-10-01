Kadınların geçim kaynağı tandır

Doğu Anadolu bölgesindeki halkın yoğun tercih ettiği tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerde yaşayıp daha sonra ilçeye yerleştiklerini söyleyen Bayram Erensayın açtıkları tandır evinde yöredeki kadınların istihdamına katkı sağlıyor. Tandır evinde çalışarak geçimini sağlayan 3 kadın, günün ilk ışıklarında tandırlarını yakıp, hamurlarını yaparak yorucu ve zorlu mesailerine başlıyor. Maddi durumlarının kötü olduğunu ve 3 kadın elemanının olduğunu söyleyen Bayram Erensayın; "Burada tandır ekmeği yapıyoruz. Dışarıya da gönderiyoruz. Burada 3 bayan çalışıyor. Tandır ekmekleri yapıyorlar. Tabi önceden bu bayanlar evlerinde ekmek yapıyorlardı. Şimdi biz dışarıya yansıttık ve buradaki bayanların durumu ailelerine destek çıkmak ve yardım etmek için yanımıza gelip burada çalışıyorlar. Güzel ekmekler çıkarıyoruz. Ekmeklerimiz lavaş, halka ve çörek çıkarıyoruz. Gün oluyor İstanbul, Ankara, Antalya bu taraflara batı, doğu tarafına bayağı siparişlerimiz oluyor gönderiyoruz. Bayanlar burada çalışıyor. 3 bayan elemanım var burada gerçekten maddi durumları kötü, ailelerine destek vermek için çalışıyorlar. Buraya gelen müşterilerimizin yüzde 70'i hepsi bayan oluyor ve bayanlara destek amaçlı gelip buradan ekmek alıyorlar. Yani gerçekten zor durumda olan insanlar var bizim elemanlarda öyle, kimse çalışmayı istemez. Bizim bayanlarda ailelerine destek vermek için çocukları okul okuyor. Okul masrafları var, giyim masrafları var yani her şey olduğu için o yüzden biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bizim bayanlarda o yüzden çalışmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.