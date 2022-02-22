Kadınların en çok ev aldığı iller açıklandı!

Konut satış rakamları açıklanırken kadınların en çok ve en az ev sahibi olduğu iller de belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleri raporlarından derlenen rakamlar..

Kadınların en çok yaşamak istediği il hangisi?

TÜİK'in açıkladığı konut satış rakamları istatistikleri raporuna göre Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 492 bin konut satışı yapıldı. Belirtilen konut satışlarından 506 bin 500 adedi kadınlar tarafından yapıldı. Türkiye genelinde bakıldığında yaklaşık olarak her 100 konuttan neredeyse 34 tanesinin kadınlar tarafından alındı.

Türkiye genelinde kadınlar en çok hangi illerde ev satın aldı?

Yıllık konut satış raporu incelendiğinde kadınların en çok ev sahibi olduğu ilin Çanakkale olduğu görüldü. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesinde yer alan Çanakkale il genelinde toplamda 12 bin 236 satıştan 5 bin 228'nin kadınlar tarafından alındığı ortaya çıktı. Ayrıca yayınlanan rapora göre; Çanakkale'yi, yüzde 42,45 ile Balıkesir takip ediyor.

Kadınların ev sahibi olmak istediği iller listesinde; Edirne yüzde 39,56 ile üçüncü, Denizli yüzde 39,45 ile dördüncü, Karaman yüzde 39,40 ile beşinci, İzmir yüzde 39,32 ile altıncı, Muğla yüzde 39,26 ile yedinci, Nevşehir yüzde 38,84 ile sekizinci, Aydın yüzde 38,73 ile dokuzuncu ve Kırklareli yüzde 38,50 ile onuncu sırada yer alıyor.

Kadınlara konut satışı istanbul'da yüzde 30,13

Ayrıca 3 büyük şehre bakıldığında İstanbul'da kadınlara konut satış oranı yüzde 30,13 (83 bin 226 adet) olarak belirlendi ve Ankara'da bu oranın yüzde 35,44; İzmir'de ise yüzde 39,2 olduğu açıklandı.

Kadınlara en az konut satan il 'muş'

Ülke geneline bakıldığında kadınların en az ev sahibi olmak istediği ilin yüzde 21,36 oranla Muş olduğu ortaya çıktı. Doğu Anadolu ilinde yer alan Muş'ta 2021 yılında toplamda 2 bin 691 konutun satışı gerçekleştirilirken bunlardan yalnızca 575 tanesinin kadınlar tarafından alındığı öğrenildi.

Ayrıca Muş'u yüzde 22,01 oranı ile Ardahan, yüzde 22,93 ile Ağrı, yüzde 23,03 ile Adıyaman, yüzde 23,45 ile Siirt takip ediyor.

Kaynak: emlak365