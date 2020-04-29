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Aktüel

Kadınların balkon yarışması izleyenleri güldürdü

Esenler Belediyesi animasyon ekibi sokak programlarına bir yenisini daha ekleyerek sokak yarışması düzenledi.

2020-04-29 15:34:53 -
Kadınların balkon yarışması izleyenleri güldürdü

Esenler Belediyesi animasyon ekibi sokak programlarına bir yenisini daha ekleyerek sokak yarışması düzenledi. Korona virüs dolayısı ile evinden dışarı çıkmayan vatandaşlar yarışmalara balkonlarından katıldı. Kadınların sepet çekme yarışması izleyenleri güldürdü.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların büyük bir kısmı evde kal çağrılarına uyarak evlerinde kalmaya devam ediyor. Evlerinde kaldıkları süre boyunca vatandaşların, evde eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla harekete geçen Esenler Belediyesi düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Hafta içi her gün gündüz saatlerinde düzenlenen "Balkondan Yarışıyoruz" isimli programda, yarışma ekibi sokak sokak dolaşarak vatandaşları evlerinden yarışmaya davet etti. Balkonlarından sokaktaki yarışmaya katılan çocuklar ve aileler sürpriz hediyeler kazanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.


Yarışma öncesinde vatandaşlar tarafından kolayca cevap verilecek sorular hazırlandı. Yarışma kapsamında “aşağıya ilk meyveyi kim sepetle salacak”, “bir bardak su dökmenizi rica ediyoruz” veya “bize bir adet cezve gönderin” gibi basit işlemleri ilk yapan kişilere sürpriz hediyeler verildi. Kadınların balkonlarından sepetleri ile katıldığı yarışma renkli görüntüler oluşturdu. İzleyenleri güldürdü.

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