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Kadınları rahatsız eden yabancı uyruklu şahıslara meydan dayağı!
Yerel Kadınları rahatsız eden yabancı uyruklu şahıslara meydan dayağı!
Yerel

Kadınları rahatsız eden yabancı uyruklu şahıslara meydan dayağı!

Bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 şahıs, yan masada oturan 3 kadına laf atınca kendilerini uyaran ve mekandan göndermek isteyen çalışanlarla kavgaya tutuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 18:44:00 -
Kadınları rahatsız eden yabancı uyruklu şahıslara meydan dayağı!

Yabancı uyruklu iki şahıs, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Talimhane semtindeki bir restorana gelerek sipariş verdi.

Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına, iddiaya göre laf attı.

Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.

Uyaran çalışanları tehdit ve küfür

Şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bunun üzerine şahıslar, “Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız” diyerek, çalışanları tehdit etti.

Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar, şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi.

O esnada şahıslar, işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince, ortalık bir anda karıştı.

Yumrukla karşılık verince meydan dayağını yediler

Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi.

Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi.

Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

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