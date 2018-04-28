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Kadınlardan domates kasası taşıma yarışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19. Tarım ve Seracılık Festivali'nde, kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:33
Kadınlardan domates kasası taşıma yarışması

Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe Kumluca ve çevre ilçelerden 10 bin kadın katıldı.

Düzenlenen yarışmalarda kadınlar, bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için mücadele etti.

Domates kasası taşıma yarışmasında, 12 domates kasasıyla Özay Karakaya birinci, 11 domates kasasıyla Ayşe Akyürek ikinci, 8 domates kasasıyla Havana Çetintürk üçüncü oldu.

Domates yeme yarışmasında da 2 dakikada bir kilogram 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, bir kilo 19 gram domates tüketen Emine Uysal ikinci ve 992 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncülüğü elde etti.

Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara, altın ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte programın sunuculuğunu "Hatçe nine" tiplemesiyle yapan Ali Elgün, şovlarıyla katılımcıları güldürdü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:33
  1. Karatepe
  2. Uysal
  3. Kumluca
  4. Karakaya
  5. Kumlu

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