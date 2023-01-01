Kadınlarda saç dökülmesi neden olur ve nasıl önlenir? Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir? Aşırı saç dökülmesi

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan migren, sırt ağrısı ve saç dökülmesine kadar stres ve kaygının tetiklediği sağlık sorunları yaşıyor.

The Guardian gazetesi, stresten kaynaklanabilecek en önemli sağlık sorunlarına ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına değindi.

Migren

Bilimsel araştırmalara göre, migren ağrıları dünya çapında yedi kişiden birini etkiliyor.

Kadınlarda genetik faktörler ve aylık hormonal değişiklikler bu sağlık sorununda büyük rol oynarken, birçok sağlık uzmanı bunun stres ve kaygıdan kaynaklanabileceğini söylüyor.

Migrenin kendisi de oldukça fazla strese neden olabilir. şarkul avsat haberlerine göre: Bir atak, ağrı gelmeden saatler veya günler önce başlayabilir ve konsantrasyon, ruh hali değişikliği, yorgunluk, ışık hassasiyeti veya boyun rahatsızlığı ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Gerginlikten kaynaklanan migren baş ağrılarını kontrol altına almak için spesifik tekniklerin bulunmadığını söyleyen sağlık uzmanları, aspirin, parasetamol veya ibuprofen almanın ağrıyı önemli ölçüde azaltmaya katkı sağlayabileceğini ancak tamamen ortadan kaldırmayabileceğini belirtiyor.

King’s College London’da nöroloji profesörü olan Peter Goadsby, “Üç kişiden yaklaşık ikisi, ilaçları aldıktan sonra yaklaşık iki saat içinde önemli ölçüde rahatlar” dedi.

Saç dökülmesi - Tutam tutam saç dökülmesi nedenleri

İngiltere Dermatologlar Derneği’nde psikodermatoloji uzmanı olan Profesör Anthony Bewley şunları söyledi;

“Bize ‘İyiydim, sonra boşandım ya da işten çıkarıldım ve saçlarım döküldü’ diyen bir sürü insan var.”

Sağlık uzmanları saç dökülmesine her zaman yeterince dikkat etmez, ancak hızlı bir teşhis önemli, çünkü farklı tipler farklı tedaviler gerektirir.

Stresin vücuttaki demir veya D vitamini azalmasına neden olabileceğini ve bunun da saç dökülmesine neden olabileceğini belirten Bewley, sorunu ortadan kaldıracak bazı besin takviyeleri almak konusunda doktora başvurmak gerektiğine dikkat çekti.

Huzursuz bağırsak sendromu

King’s College London’da psikoloji profesörü olan Rona Moss-Morris, stresin sindirimi yavaşlatması için bağırsağa sinyal verdiğini söyledi.

Moss-Morris, insanların bu sorunu hissettiklerinde, yeme düzenlerini, bağırsak ve kolon ağrısını şiddetlendiren yiyecekler yiyip yemediklerini dikkatlice düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşe çıkmak gibi rahatlatıcı bir şey yapmayı öneren Moss-Morris, “Bu kaygıyı azaltmaya yardımcı olan her şey. ‘Stresli olamam’ demek yerine, ‘stresliyken bedenimi sakinleştirmek için ne yapmam gerekiyor?’ diye sormak gerekir” dedi.

Huzursuz bağırsak sendromunun egzersiz yaparak, olumsuz düşüncelere meydan okuyarak ve iyi uyuyarak da tedavi edilebileceğine dikkat çeken Moss-Morris şunları ekledi;

“Huzursuz bağırsak sendromunu tedavi edemezsiniz ve tedavilere ilişkin kanıtların çoğu zayıf ila orta düzeydedir, ancak karın ağrısı, ishal veya kabızlık gibi semptomları yönetmeye çalışmak için ilk sıradaki şeyler arasında antispazmodik ilaçlar vardır. Bunlar istenmeyen yan etkilere neden olabilir, bu durumda nane yağı ağrıya yardımcı olabilir.”

Diş gıcırdatma

Brezilya’daki Federal Santa Catarina Üniversitesi’nde diş hekimliği araştırmacısı olan Gilberto Melo, “Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikososyal durumlar, uyku sırasında veya gün boyunca diş gıcırdatmasına neden olabilir” dedi.

İtalya’da 2021’de 500 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs salgını sırasında katılımcıların neredeyse yarısının dişlerini hiç olmadığı kadar gıcırdattığını, yüzde 32’sinin yüz kaslarında ağrı yaşadığını ve yüzde 50’sinin migren ve baş ağrısı yaşadığını ortaya çıkardı.

Melo, bazı antidepresanların yanı sıra alkol, kafein ve tütün tüketiminin, özellikle uyku sırasında diş gıcırdatma oluşumuyla bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Araştırmacılar, yüz masajının çene kaslarını gevşettiği için bu durumda faydalı olabileceğini belirtiyor.

Cilt hastalıkları

Bewley, “Sedef hastalığı, egzama, akne veya vitiligo gibi bir dizi farklı iltihaplı cilt hastalığı için genetik olasılığınız varsa, stresli bir yaşam olayı cilt problemini hızlandırabilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, herhangi bir cilt sorunuyla karşılaşıldığında uzmanlara danışılması gerektiğini, çünkü bilimsel bir görüş alınmadan ilaç alınması sorunun geri dönülmez şekilde ağırlaşmasına neden olabileceğini bildirdi.

Boyun, omuz ve sırt ağrısı

Fizyoterapist Matthew Harrison, “Bazen boyun, omuz ve sırt ağrıları soğuk algınlığı ve grip ile şiddetlenebilir, ancak kişi kendini stresli ve endişeli hissettiğinde de artar” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Harrison, bu sorundan muzdarip insanlara gün içinde uzun süre oturmamalarını ve her gün esneme egzersizleri yapmalarını tavsiye etti.

Kadınlarda saç dökülmesi neden olur? Kısaca

Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler. Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar. Yetersiz beslenme ve ani kilo kayıpları da kadınlarda saç dökülmesine neden olmaktadır. Bunlar B12, folik asit ve D vitamini gibi bazı vitamin eksikliğinden olabilir.

Aşırı saç dökülmesi kadın: Telogen effluvium'a aşırı stres, tiroit problemleri, tansiyon ilaçları, gut ilaçları, idealden fazla a vitamini alınması, hormon değişiklikleri, menopoz ve doğum kontrol hapları sebep olabilir.

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi neden olur?

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesinin ana nedeni androjen hormonunun fazlalığıdır ve bu hormon özellikle tepe ve alın noktasına yakın saç köklerini etkilemektedir. Ense ve başın diğer bölgelerinde bulunan saç köklerinde ise androjen hormonunun reseptörleri çok daha düşük seviyededir.

Kadınlarda saç dökülmesi nasıl önlenir?

Vitamin, mineral ve demir ağırlıklı besinler tüketilmesi önerilmektedir. Doğal yöntemler arasında bazı yağların kullanımı da saç dökülmesine iyi gelmektedir.

Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir?

Gelin, saç dökülmesine iyi gelen besinleri tanıyalım...

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları.

Fasulye.

Havuç.

Aloe vera cilde olduğu kadar saça da faydalıdır.

Defne yağı kullanabilirsiniz.

Bir günde ne kadar saç dökülmesi normaldir?

Saçımızın her zaman kafamızda olacağını düşünmeyi sevsek de, gerçek tam olarak böyle değil. Her bir saç teli kendi büyüme, bekleme ve dökülme döngüsünü yaşar. Bu, saç fırçanızda neden sürekli saç telleri bulduğunuzu açıklıyor. Bir günde ne kadar saç dökülmesinin normal olduğu ise tamamen farklı bir soru. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin belirttiğine göre, tipik bir dökülme günde 50 - 100 saç teli kadar olmalıdır.

Saç bakım programınızın yanı sıra, bu ortalamadan daha fazla saç dökülmesinin de tamamen normal kabul edildiği bazı durumlar olabilir.

Bunlardan biri hamileliktir. Hamileyken normalden daha az saç dökülmesi ve hamilelik bittikten yaklaşık iki ay sonra saçların daha fazla dökülmeye başlaması yaygın bir durumdur.

Aşırı saç dökülmesi kanser belirtisi mi?

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı “Kanser Belirtileri” ile ilgili yayınladığı bilimsel yayınların hiçbirinde saç dökülmesine yer vermemiştir.

Kadınlarda Tepeden Saç Dökülmesi Oluşumu

Tepeden başlayan ve kelleşmeye sebep olan açılmalarda metobolik bir hastalığın sebep olmadığı anlaşıldığından bu dökülme, kalıcı ve genetik kaynaklı bir saç dökülmesi çeşidi olan androgenetik saç dökülmesi olarak değerlendirilebilir.

Antidepresan depresyon ilaçları: Duygu durum düzenleyici ilaçlar (lityum ve sodium valproate) ve antidepresanların kullanımında yan etki olarak saç dökülmesi görülebilmektedir. Lityum bipolar bozuklukta sık kullanılır ve lityum kullananlarda saç dökülmesi sıklığı %12'dir. Dökülme yanında saçlarda incelme de sık görülen yan etkisidir.

UZMANA DANIŞIN

Saç dökülmesi sorunu kişiye özeldir. Bu nedenle saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, doktora başvurabilirsiniz.