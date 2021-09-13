  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir kentimizde alarm! Onlarca ev karantinaya alındı
"Bu tespit Türkiye'de önemli bir milat"
İslam Memiş 'Son fırsat' diyerek uyardı
Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor
Kadın - Aile Kadınlarda kellik oranı yükseliyor
Kadın - Aile

Kadınlarda kellik oranı yükseliyor

Bir çok kadın için bakımlı saçlara sahip olmak önemlidir. Yaş ilerledikçe saç dökülmeleri, çatallaşma ve yer yer kellik görülmektedir. Kellik sadece erkeklerin değil kadınlarda da olmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 15:30:00 -
Kadınlarda kellik oranı yükseliyor

Bir çok kadın için bakımlı saçlara sahip olmak önemlidir. Yaş ilerledikçe saç dökülmeleri, çatallaşma ve yer yer kellik görülmektedir. Kellik sadece erkeklerin değil kadınlarda da olmaktadır. Kel olmamak için alınabilecek önlemler nelerdir?

İnsanların büyük sorunlarından olan saç dökülmesi için sadece bakım yapmak yetmiyor sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Saçların dökülme nedenlerini öğrenip önlemler almalısınız. Yeme alışkanlıklarınıza mutlaka; yoğurt, tarçın, yumurta, balık, mandalina, ıspanak gibi yiyecekleri bulundurmalısınız. Dökülme nedenleri olarak havasız saçlar, hormonal değişimler, troit, kansızlık, saç kıran gibi birçok nedeni olabilir.

Saçınızı gün içinde havalandırarak masajla saç derisinde biriken kalıntılardan arındırabilirsiniz. Hormonal değişimler, kullanılan ilaçlar, stres veya östrojen hormonunun yoğun olarak salgılandığı zamanlarda saç dökülmeleri artabilir. Bu gibi durumlarda bir doktora başvurarak saç dökülmesi sorunu engellenebilir. Ayrıca kan değerinin düşük olması da saçlar için büyük problem oluşturur. Saçkıran, tıbbi adıyla alopesi areata en sık karşılaşılan saç derisi rahatsızlıklarından biridir. Saç derisinde bölgesel olarak ani dökülmelere neden olur ve tedavi ile önlenebilir. Saçlarınızı sürekli aynı yerden toplamak, sıkı topuz yapmak bölgesel saç dökülmesine neden olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay