Kadınlarda kellik oranı yükseliyor

Bir çok kadın için bakımlı saçlara sahip olmak önemlidir. Yaş ilerledikçe saç dökülmeleri, çatallaşma ve yer yer kellik görülmektedir. Kellik sadece erkeklerin değil kadınlarda da olmaktadır. Kel olmamak için alınabilecek önlemler nelerdir?

İnsanların büyük sorunlarından olan saç dökülmesi için sadece bakım yapmak yetmiyor sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Saçların dökülme nedenlerini öğrenip önlemler almalısınız. Yeme alışkanlıklarınıza mutlaka; yoğurt, tarçın, yumurta, balık, mandalina, ıspanak gibi yiyecekleri bulundurmalısınız. Dökülme nedenleri olarak havasız saçlar, hormonal değişimler, troit, kansızlık, saç kıran gibi birçok nedeni olabilir.

Saçınızı gün içinde havalandırarak masajla saç derisinde biriken kalıntılardan arındırabilirsiniz. Hormonal değişimler, kullanılan ilaçlar, stres veya östrojen hormonunun yoğun olarak salgılandığı zamanlarda saç dökülmeleri artabilir. Bu gibi durumlarda bir doktora başvurarak saç dökülmesi sorunu engellenebilir. Ayrıca kan değerinin düşük olması da saçlar için büyük problem oluşturur. Saçkıran, tıbbi adıyla alopesi areata en sık karşılaşılan saç derisi rahatsızlıklarından biridir. Saç derisinde bölgesel olarak ani dökülmelere neden olur ve tedavi ile önlenebilir. Saçlarınızı sürekli aynı yerden toplamak, sıkı topuz yapmak bölgesel saç dökülmesine neden olur.