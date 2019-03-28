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Kadınlarda idrar kaçırma sorunu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

28 Mart 2019 Perşembe 17:12
Kadınlarda idrar kaçırma sorunu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alper Tuğlu, idrar kaçırmanın normal bir durum olmadığını, hastalık olduğunu belirterek, böbrek hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın öncüsü olabileceğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alper Tuğlu, "İdrar kaçırma, her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. İdrar kaçırma hastalığının birçok sebebi bulunabilir. İdrar kaçırmanın da her hastalıkta olduğu gibi de tedavisi vardır. Fakat insanlar kültürel nedenlerden dolayı doktora bu durumlarını anlatmaktan çekinirler. En sık görülen iki tipi stres (öksürük, hapşırma gibi) ve sıkışma tipi idrar kaçırmadır" dedi.



İdrar kaçırmanın sebepleri


Opr. Dr. Alper Tuğlu şu bilgileri verdi: “İdrar kaçırmanın sebepleri içerisinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı, hipertansiyon ve nörolojik hastalıklara da eşlik edebilir. İdrar kaçırma tipine göre değişiklik olmakla birlikte ilaç veya cerrahi metotlara başvurulabilir. Ayrıca elektriksel, manyetik akımlar, lazer, enjeksiyonlar ve kök hücre tedavisiyle de tedavi edilebilir."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:12
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