0553 313 94 23

Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Çalışan milyonlarca kadın günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Özellikle aile hayatı ve iş yaşamını omuzlarında taşıyan kadınlar günü geldiğinde emekli olup, dinlenmeyi arzular. Kadınlar sık sık “Kadınlar kaç yaşında emekli olur?” sorusunun yanıtını araştırır. Kadınların emeklilik şartları hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:20
Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Çalışan milyonlarca kadın günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Özellikle aile hayatı ve iş yaşamını omuzlarında taşıyan kadınlar günü geldiğinde emekli olup, dinlenmeyi arzular. Kadınlar sık sık “Kadınlar kaç yaşında emekli olur?” sorusunun yanıtını araştırır. Kadınların emeklilik şartları hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

Son senelerde kadınlar iş gücünde daha aktif yer almaya başladı. Birçok iş kolunda çalışan aynı zamanda çocuklarını büyüten kadınlar zamanı geldiğinde emekli olmayı hayal eder. Kadınların birçoğu emekliliklerinde ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir maaş almanın hayallerini kurar. Peki, kadınların emekli olma şartları nelerdir?

Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir?

İki tür emeklilik vardır. Bunlardan biri normal emeklilik ikincisi ise yaş haddinden kısmi emekliliktir.

Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Sigortalılık işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılır.Boşta geçen ve çalışılmadan geçen tüm süreler de buna dahildir.

Giriş tarihiniz 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasındaysa 7000 gün ve 58 yaşı tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

Eğer giriş tarihiniz 01.05.2008 sonrasındaysa 7200 gün ve 58 taş ile emekli olabiliyorsunuz ancak 01.05.2008 tarihinden sonra başlayanlar  emeklilik yaşında kademeli geçişe tabi oluyorlar.

Eğer işe ilk girişiniz 01.05.2008 tarihinden sonra ise ve 7200 günü 31 aralık 2035 tarihine kadar tamamladıysanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

7200 günü 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arasında tamamlarsanız 59 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arasında tamamlarsanız 60 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arasında tamamlarsanız 61 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2042-31.12.2043 tarihleri arasında tamamlarsanız 62 yaşında emekli olursunuz.

72000 günü 01.01.2044-31.12.2045 tarihleri arasında tamamlarsanız 63 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2046-31.12.2047 tarihleri arasında tamamlarsanız 64 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2047-31.12.2048 tarihleri arasında tamamlarsanız 65 yaşında emekli olursunuz.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:20
  1. Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir?
  2. Kadınlar kaç yaşında emekli olur?
  3. emeklilik yaşı hesabı
  4. emeklilik yaşı hesaplama
  5. emeklilik yaşı hesaplama ekranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li generalden Suriye itirafı: Türkiye'nin dediği oldu
    1. ABD'li generalden Suriye itirafı:..
    2. Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili..
    3. BM'den operasyon açıklaması
    4. Topuk dikeni için hangi doktora gitmek..
    5. Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor
    7. Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ile..
    8. Başkan Erdoğan'dan sigara yasağı..
    9. Türkiye son sürat ilerliyor! İşte uzay..
    10. Doğu Perinçek'ten Barış Pınarı..
    11. Kadınlarda emekli olma şartları..
    12. UEFA'dan Türk hakeme görev
    13. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    14. Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı..
    15. Washington Post yazarı Brian Klaas'tan..
    16. Türkiye'ye operasyon desteği: Biz..
    17. Akhisarspor'da Hadzic geri dönüyor
    18. Jandarma ekipleri Yunanistan'a gitmek..
    19. Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl..
    20. Gamze Özçelik'in Barış Pınarı Harekatı..
    21. Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir
    22. İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına..
    23. Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı
    24. CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması
    25. Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?..
    26. Emekli maaş kesintilerini nasıl..
    27. Barış Pınarı Harekatı öncesi kritik..
    28. "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör..
    29. Bacak ağrısı için hangi bölüme..
    30. Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın..
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!