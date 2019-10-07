Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Çalışan milyonlarca kadın günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Özellikle aile hayatı ve iş yaşamını omuzlarında taşıyan kadınlar günü geldiğinde emekli olup, dinlenmeyi arzular. Kadınlar sık sık “Kadınlar kaç yaşında emekli olur?” sorusunun yanıtını araştırır. Kadınların emeklilik şartları hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

Son senelerde kadınlar iş gücünde daha aktif yer almaya başladı. Birçok iş kolunda çalışan aynı zamanda çocuklarını büyüten kadınlar zamanı geldiğinde emekli olmayı hayal eder. Kadınların birçoğu emekliliklerinde ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir maaş almanın hayallerini kurar. Peki, kadınların emekli olma şartları nelerdir?

Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir?

İki tür emeklilik vardır. Bunlardan biri normal emeklilik ikincisi ise yaş haddinden kısmi emekliliktir.

Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Sigortalılık işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılır.Boşta geçen ve çalışılmadan geçen tüm süreler de buna dahildir.

Giriş tarihiniz 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasındaysa 7000 gün ve 58 yaşı tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

Eğer giriş tarihiniz 01.05.2008 sonrasındaysa 7200 gün ve 58 taş ile emekli olabiliyorsunuz ancak 01.05.2008 tarihinden sonra başlayanlar emeklilik yaşında kademeli geçişe tabi oluyorlar.

Eğer işe ilk girişiniz 01.05.2008 tarihinden sonra ise ve 7200 günü 31 aralık 2035 tarihine kadar tamamladıysanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

7200 günü 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arasında tamamlarsanız 59 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arasında tamamlarsanız 60 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arasında tamamlarsanız 61 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2042-31.12.2043 tarihleri arasında tamamlarsanız 62 yaşında emekli olursunuz.

72000 günü 01.01.2044-31.12.2045 tarihleri arasında tamamlarsanız 63 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2046-31.12.2047 tarihleri arasında tamamlarsanız 64 yaşında emekli olursunuz.

7200 günü 01.01.2047-31.12.2048 tarihleri arasında tamamlarsanız 65 yaşında emekli olursunuz.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.