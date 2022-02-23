Kadınlarda diyabeti kontrol altına alacak 5 süper besin! Tip 1, Tip 2 tedavisi

Diyabet, bireyin vücudunun insülin üretebilme konusunda sıkıntı yaşaması sonucunda yüksek kan şekeriyle meydana gelen ciddi bir hastalıktır. Tip 1 diyabet, genelde 30 yaş altı ve tamamen insülin eksikliği ile karakterizedir. Tip 1 diyabet, diğerine göre daha nadir olarak görülür. Tip 2 diyabet ise toplumun çoğunda daha sık görülmekte olup, genellikle 30 yaşından sonra ve genetik temelli olarak ortaya çıkar.

Tip 2, Tip 2 diyabet tedavisi var mı?

Yaygın kanaatin aksine Tip 2 diyabet tam şifa ile tedavi edilebilen bir sağlık sorunudur. Tip 1 diyabetli kişi bilimsel ve sağlıklı bir beslenme programı uygulayarak, düzenli egzersiz yaparak ve uygun insülin tedavisi ile sorunsuz bir yaşam sürdürebilir.

Kadınlarda diyabeti kontrol altına alacak 5 süper besin

Tip 2 diyabet söz konusu olduğunda, erkeklere oranla kadınlar daha fazla komplikasyon riski altındadır. Kadınlar, özellikle bebek planlıyorlarsa veya zaten hamilelerse, tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmak için kendilerine ekstra özen göstermelidirler.

En basit yolu, sağlıklı ve besleyici yiyecekler yemek, bağışıklığı güçlendirmek ve kan şekerini dengelemek. İşte her kadının yaşamının devamında diyabet geliştirme şansını azaltmak için beslenmesine dahil etmesi gereken beş süper yiyecek.

Yağlı balık

Somon, uskumru, sardalye, ton balığı ve hamsi gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik (EPA) için harika kaynaklardır. Bu yağ asitlerinden yeterli miktarlarda almak, insülin duyarlılığını, lipid düzeyini iyileştirebilir ve hormonal işlevi eski haline getirebilir. Düzenli balık tüketmek, kalp hastalığı ve felç geliştirme şansını da azaltabilir.

Zencefil

Zencefil dünyanın en sağlıklı baharatı olarak kabul edilir, bu yüzden süper yiyecekler listesinde olmalıdır. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan zencefil, açlık kan şekeri seviyesini azaltabilir ve insülin duyarlılığını iyileştirebilir. Beslenmenize zencefil eklemek ayrıca, kalbiniz, tiroidiniz ve sindirim sisteminiz için iyidir. Bu güçlü baharat, diyete birçok şekilde eklenebilir.

Zerdeçal

Zerdeçal, her evde yaygın olarak bulunan bir baharattır. Zerdeçal, sağlık açısından sayısız fayda sağlar. Antiinflamatuar ve antioksidan özelliklerinin, kan şekeri seviyesinin yükseldiği hastalıklar da dahil olmak üzere belirli hastalıkların gelişme riskinin tedavisinde ve azaltılmasında faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Zerdeçalın içindeki ana bileşik olan kurkuminin pankreasın fonksiyonlarını düzenlediği ve ayrıca vücuttaki insülin seviyelerini dengelediği söylenmektedir. Bu süper besinden faydalanmak için zerdeçal tozu veya bu bitkinin taze kökünü yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak gibi yapraklı sebzeler, çeşitli kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan besinler, vitaminler ve antioksidanlarla yüklüdür. Düşük kalorili yeşil yapraklı sebzeler, kan şekerini yükseltmeden vücut tarafından hızla emilebilen, kolayca sindirilebilir lif içerir. Yeşil sebzeler ayrıca bağışıklığınızı güçlendiren, vücuttaki iltihabı azaltan ve hücresel hasarı iyileştiren bir besin olan C vitamini açısından da zengindir.

Ceviz

Ceviz, açlığı önlemek için öğün aralarında atıştırılacak en iyi kuruyemişlerden biridir ve böylece kan şekerini dengeler. Cevizdeki yağ asitleri, iyi kolesterol miktarını artırarak ve zararlı kolesterol seviyesini azaltarak kalbinizi de koruyabilir. Araştırmalar, günlük ceviz alımının kan şekeri seviyesini yönetmeye ve obezite riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bağışıklığı güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için günde iki bütün ceviz yeterlidir.