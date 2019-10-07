0553 313 94 23

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Emekli olmak çalışan herkesin en büyük hayalidir. Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmak ve yaşlılığını güzel bir aylıkla sürdürmenin hesaplarını yapar. Çalışan kadınlar hem iş hem aile sorumluluklarını koca bir ömür sırtlarında taşımanın yorgunluğu ile ne zaman emekli olacaklarını merak eder. Emekli olacağı günü merak eden kadınlar sık sık “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabını aratıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır” sorusunun tüm detayları…

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:59
Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Emekli olmak çalışan herkesin en büyük hayalidir. Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmak ve yaşlılığını güzel bir aylıkla sürdürmenin hesaplarını yapar. Çalışan kadınlar hem iş hem aile sorumluluklarını koca bir ömür sırtlarında taşımanın yorgunluğu ile ne zaman emekli olacaklarını merak eder. Emekli olacağı günü merak eden kadınlar sık sık “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabını aratıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır” sorusunun tüm detayları…

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Bağkur’dan emekli olmak için 9000 gün primi tamamlamak gerekmektedir. Bu prim günlerini 31.12.2036 tarihine kadar tamamlayacak olan Bağkurlu kadınlar 58 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

9000 prim günü şayet 31.12.2037 tarihine dek tamamlanacaksa, kadınlar 59 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

9000 prim günü eğer 31.12.2039 tarihine dek tamamlanacaksa 60 yaşında emeklilik hakkı elde edilmektedir.

9000 prim günleri 31.12.2041 tarihine dek tamamlanacaksa 61 yaşında,

9000 prim günleri 31.12.2043 tarihine dek tamamlanacaksa 62 yaşında,

9000 gün primi 31.12.2045 tarihine dek tamamlayacak olan Bağkur’lu kadınlar ise 63 yaşında,

9000 prim gününü 31.12.2047 tarihine dek tamamlayan Bağkur’lu kadınlar 64 yaşında,

9000 gün primi 31.12.2049 tarihine dek tamamlayan Bağkur’lu kadınlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:59
  1. Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?
  2. emeklilik yaşı
  3. emeklilik yaşı hesabı
  4. bağkur emeklilik
  5. BAĞKUR emekli maaşları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda emekli olma şartları nelerdir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?
    1. Kadınlarda emekli olma şartları..
    2. UEFA'dan Türk hakeme görev
    3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    4. Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı..
    5. Washington Post yazarı Brian Klaas'tan..
    6. Türkiye'ye operasyon desteği: Biz..
    7. Akhisarspor'da Hadzic geri dönüyor
    8. Jandarma ekipleri Yunanistan'a gitmek..
    9. Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl..
    10. Gamze Özçelik'in Barış Pınarı Harekatı..
    11. Kas seğirmesi için hangi doktora gidilir
    12. İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına..
    13. Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı
    14. CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması
    15. Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?..
    16. Emekli maaş kesintilerini nasıl..
    17. Barış Pınarı Harekatı öncesi kritik..
    18. "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör..
    19. Bacak ağrısı için hangi bölüme..
    20. Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın..
    21. Köşeyen sıkışan teröristler çocuk..
    22. Azerbaycan'dan skandal karar!..
    23. Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş..
    24. 14 bin ÖSO askeri yola çıktı
    25. Kontrolden çıkan traktörüyle 15..
    26. "Roket"li operasyonda 115 kilo..
    27. Terör örgütü açıkladı: ABD, 'sizi..
    28. Terör örgütünde büyük panik! Sivil..
    29. Bursa'da uyuşturucu baskını!
    30. Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu..
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!