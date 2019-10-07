Emekli olmak çalışan herkesin en büyük hayalidir. Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmak ve yaşlılığını güzel bir aylıkla sürdürmenin hesaplarını yapar. Çalışan kadınlar hem iş hem aile sorumluluklarını koca bir ömür sırtlarında taşımanın yorgunluğu ile ne zaman emekli olacaklarını merak eder. Emekli olacağı günü merak eden kadınlar sık sık “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabını aratıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır” sorusunun tüm detayları…

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Bağkur’dan emekli olmak için 9000 gün primi tamamlamak gerekmektedir. Bu prim günlerini 31.12.2036 tarihine kadar tamamlayacak olan Bağkurlu kadınlar 58 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

9000 prim günü şayet 31.12.2037 tarihine dek tamamlanacaksa, kadınlar 59 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

9000 prim günü eğer 31.12.2039 tarihine dek tamamlanacaksa 60 yaşında emeklilik hakkı elde edilmektedir.

9000 prim günleri 31.12.2041 tarihine dek tamamlanacaksa 61 yaşında,

9000 prim günleri 31.12.2043 tarihine dek tamamlanacaksa 62 yaşında,

9000 gün primi 31.12.2045 tarihine dek tamamlayacak olan Bağkur’lu kadınlar ise 63 yaşında,

9000 prim gününü 31.12.2047 tarihine dek tamamlayan Bağkur’lu kadınlar 64 yaşında,

9000 gün primi 31.12.2049 tarihine dek tamamlayan Bağkur’lu kadınlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.