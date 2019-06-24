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Kadınlarda bacak problemlerine dikkat

Op.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
Kadınlarda bacak problemlerine dikkat

Op.Dr. Atilla Fesli, kadınlarda bacak problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Atilla Fesli, “Bazı kadınlar bacaklarının şeklini beğenmediklerinden dolayı etek bile giymemektedirler. Diz üstü bölge ile diz altı bölge arasında çap olarak kalınlık farkı mevcut ise, her iki bacak arasında kalınlık yada sekil farkı var ise veya bacaklar çarpık bir görünüme sahip ise bacak protezi operasyonu ile bu sıkıntılar giderilebilir. Ayni problemler liposaksinla da düzeltilebileceği gibi bazı durumlarda daha iyi bir sonuç elde etmek için hem liposaksın hem de bacak protezini beraber uygulamak gerekir. Operasyon yaklaşık bir saat sürmektedir” dedi.


Liposaksınla hangi tür sorunlara çözüm bulunuyor?


Vücuttaki simetriyi ve ahengi sağlayarak estetik bir görünüm sağlanmasının esas amaç olduğunu ifade eden Op.Dr. Fesli, “Bu amaçla; basık ve geniş görünümlü kalçalar daha dar, daha kalkık ve çıkıntılı bir görünüme getirilebilir, bacak ve basen bölgesi düzeltilerek bacak daha düzgün ve olduğundan daha uzunmuş gibi gösterilebilir. Diz bölgesine yönelik girişimlerle bacağın çarpık görünümü düzeltilebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
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