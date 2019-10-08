3600 günden emekli olma hakkını SSK, Bağkur, emekli sandığı ve diğer sigorta kapsamında çalışan kadınlar kullanabilir. Peki, kadın çalışanlar 3600 günden emekli olabilmek için hangi adımları takip etmeliler. İşte, merak ettiğiniz “Kadınlarda 3600 prim günü emeklilik şartı nedir?” sorusunun cevabı.

Kadınlarda 3600 prim gününde emekli olmak yani primleri yatmış olanların yaş haddinden emekli olması anlamına gelir. 3600 günden emekli olmak yani 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmaktır. Yaş haddinden emekli olabilmek için sigorta başlangıç tarihine dikkat edilmelidir. 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortanın başlamış olması gerekmektedir.

Ne zaman emekli olurum?

Emekli olma ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 günlük prim günü sayısını doldurmaktır. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda erkekler için 55 yaş, kadınlar için de 54 yaş emeklilik yaşı olarak kabul edilebilmektedir. 08.09.1999 tarihinden önce sigortası başlamamış olan kişiler 3600 günden emekli olamamaktadır. 3600 prim günü şartını sağlayamayan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında emekli olmaktadır.

Kadınlarda 3600 prim günü emeklilik şartı nedir?

15 yıldır sigortalı olmak,

3600 gün prim ödemek

Sigorta yine 1999 fakat şartları tamamladıkları süre farklı olan kadınlar için emekli olma yaşı farklıdır. Bu şartları 2002-2005 tarihleri arasında karşılayanlar 52, 2005-2008 tarihleri arasında karşılayanlar 54 2008-2011 arası yerine getirenler 56 yaşında emekli olabilir.

Kadınlarda 3600 prim günü emeklilikte maaş ne kadar oluyor?

Emekli olacakların birçoğu ne kadar aylık alacaklarını da merak ediyor. Hiç kuşkusuz bu hayatı rahatlıkla idame ettirebilmek için en önemli nokta. 3600 prim gün sayısından emekli olacakların alacakları maaş sigorta giriş tarihleriyle ilgilidir.

Kaç para maaş alırım?

Hizmet süresinin tamamını 31.12.1999 tarihinden önce tamamlamış olanlar, 3600 günden emekli olduklarında 1400 TL ile 1600 TL arasında emekli aylığı alabilir. Hizmet süresinin bir kısmı 31.12.1999 tarihinden önce ve kalan kısmı da 01.01.2000 – 30.04.2008 arasında ise emekli aylıkları 1200 TL ile 1400 TL arasındadır. Hizmet süresinde bu iki aralığa da giren ve aynı zamanda 2008 yılından sonraya da sarkan kişiler ise 1000 TL ile 1200 TL arasında gelir sahibi olabilmektedir. Hizmet süresinin önemli bir kışı 2008 yılından sonrasın denk geliyor ise de emekli maaşları en düşük seviyesine ulaşır. Bu durumda olanlar ise 800 TL ile 1000 TL arasında maaş alabilmektedir. Emeklilik maaşları, ülkedeki ekonomik ve siyasal durumlara göre değişiklik gösterebilir.