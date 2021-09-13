  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kuzey Kore'den bir test daha! "Büyük öneme sahip stratejik bir silah"
El Bab'da 'bomba' alarmı! Polis harekete geçti
TOKİ'den İmamoğlu'na cevap!
'Sürekli aç hissediyorum' diyenler dikkat! İşte acıkmaya neden olan 14 hata...
Kadın - Aile Kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor
Kadın - Aile

Kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen komşu kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:14:00 -
Kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen komşu kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor.
Karaburunlu ev hanımları bölgede, "her derde deva" diye bilinen tarhananın yapımı için imece usulü çalışıyor. Besleyici olduğu kadar uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen tarhana için dağdan toplanan tarhana otu, nane, un, domates, kırmızı biber, yeşil biber ve soğan kullanılıyor.
Belirlenen malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştıran ev hanımları, mayalanması ve kabarmasından sonra küçük parçalar halinde bez üzerinde kurumaya bekletiyor.
Kuruyan parçalar daha sonra elle ovulup elekten geçirilerek toz haline getirilerek saklanıyor.
Zahmetli olduğu için yardımlaşan kadınlar, kışlık tarhanalarını da her yıl bu şekilde hazırlamış oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay