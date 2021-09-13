İzmir'in Karaburun ilçesinde, kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen komşu kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor.

Karaburunlu ev hanımları bölgede, "her derde deva" diye bilinen tarhananın yapımı için imece usulü çalışıyor. Besleyici olduğu kadar uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen tarhana için dağdan toplanan tarhana otu, nane, un, domates, kırmızı biber, yeşil biber ve soğan kullanılıyor.

Belirlenen malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştıran ev hanımları, mayalanması ve kabarmasından sonra küçük parçalar halinde bez üzerinde kurumaya bekletiyor.

Kuruyan parçalar daha sonra elle ovulup elekten geçirilerek toz haline getirilerek saklanıyor.

Zahmetli olduğu için yardımlaşan kadınlar, kışlık tarhanalarını da her yıl bu şekilde hazırlamış oluyor.