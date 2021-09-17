Kadınlar kooperatifle güçleniyor

Konya'nın Emirgazi ilçesinde Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifi Emirgazi ilçesi Öbektaş mahalle muhtarı Özlem Çelik'in kurduğu bildirildi. Kooperatif Başkanı Özlem Çelik, yaptığı açıklamada, kooperatifin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında ilerlemek istediklerini söyledi.

Karacadağ bölgesinde kendi şartlarıyla emeklerini ekonomik anlamda değerlendirerek faaliyetlerde bulunmak amacında olduklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Hem bölgemizde yaşayan köylülerin hem de geniş bir bölgeye örnek olacak ekonomik yönden gelişimi sağlayacağımıza inanıyorum. Kooperatif tarımsal üretiminde artmasına katkı yapacaktır. Kırsal alanda yaşayan sosyal ve ekonomik bakımdan dezavantajlı olan kadınların üretim, yenilik ve girişimcilik yönünden bilgilerini artacağını düşünüyoruz. Kadınların bu bilgi ve becerilerini değerlendirerek düzenli ve sürekli gelir getirici faaliyet alanları oluşacaktır. Kadınlarımız sosyal ve ekonomik anlamda aktif olarak kırsaldan kente göçlerinde önüne geçmeyi hedefliyoruz."