Kadınlar için ideal kilo nasıl hesaplanır?

Boy –kilo endeksi cinsiyet, boy ve kilo değişkenleri arasındaki orandan doğan rakamsal bir değerdir. Sağlık durumu, kalıtımsal etkenler, yaş gibi pek çok değişkenin etkisiyle de şekillenen boy-kilo endeksini hesaplamak için yeterli bir yöntem olmasa da ortalama bir birey için ipuçları verir.

İnternette pek çok sitede boy-kilo endeksi otomatik olarak hesaplanıyor, bu cetvellerden faydalanmak en pratik yol. Bu işlemi manuel olarak yapmak isterseniz. Boyunuzu santimetre cinsinden hesaplayın ve bu sayıdan 150 çıkarın.

Elde ettiğiniz sonucu 4’e bölün ve 100 ekleyin. Son olarak elde ettiğiniz sayıyı boyunuzun santimetre cinsinden değerinden çıkarın.

Örneğin; 170 cm boyundaysanız şu şekilde hesaplama yapabilirsiniz:

170-150=20

20/4=5

100+5=105

170-105=65

Bir diğer yöntemse boy-kilo endeksini hesaplamaktır. Boy-kilo endeksi vücudun enerji ihtiyacını tayin etmek için önemli bir pusuladır. Vücudun enerji ihtiyacından fazla tüketim yapıldığında bu besinler vücutta yağa dönüşürken, enerji ihtiyacını karşılamayan beslenme de kilo kaybına neden olarak zayıflığa neden olur.

Bunun içinde boy uzunluğunuzun metre cinsinden karesini alıp kilonuza bölebilirsiniz. Örneğin 1.70 boyunda 57 kilo bir kadının boy-kilo endeksi aşağıdaki gibi hesaplanır.

1,7.1,7= 2,89

57:2,89= 19,72

Bu endekse göre kadınlar için 19.1’den düşük oranlar oldukça zayıf olarak yorumlanır ve diyetisyen yardımıyla sağlıklı kilo almaları sağlanmalıdır. 19.1-25.8 arası ideal orandır. 25.9-27.3 şişmanlık sınırını oluşturur ve bu boy-kilo endeksine sahip kadınlar beslenme programına dikkat etmeli ve ideal orana inmek için küçük değişiklikler yapmalılar.

27.4-32.2 şişman olarak yorumlanır ve sağlık açısından risk faktörünün oluştuğu durumdur. 32.3-44.8 aşırı şişmanlık olarak yorumlanır, sağlık problemlerine zemin oluşturan bu oranın ideal seviyeye çekilmesi için profesyonel yardım almaları tavsiye edilir.

44.8 ve üzeri oranlarsa risk faktörünün sağlık üzerinde ciddi baskılar oluşturduğu seviyedir, kontrol altına alınması olası rahatsızlıkların engellenmesi için önemlidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.