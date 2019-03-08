Kadınlar günü aldatmacası!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedildiğini söyleyen Vicdan Hareketi Genel Koordinatörü Yavuz Dede, “Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla yapılacak olan eylemde katılımcılar, Suriyeli tutuklu kadınları temsilen ellerini oyalı yazmayla birbirine bağlayarak tüm dünyaya “sessiz çığlık” yükseltecek. Eylemde, Vicdan Hareketi’ne destek veren STK temsilcileri konuşma yapacak. Programda ayrıca Suriye’de tutsak kalan ve özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kadınlar yaşadıklarını anlatacak.

Esed tecavüzü bir silah olarak kullandı

“Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ hapishanelerde her gün işkence görüyor, tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete maruz kalıyor” diyen Vicdan Hareketi Genel Koordinatörü Yavuz Dede, “Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve kullanmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Hatay’a ulaşan Vicdan Konvoyu, bu sene de özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak amacıyla ‘Vicdan Hareketi’ ismiyle faaliyet gösteriyor. ‘Çünkü İnsanız’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Vicdan Hareketi olarak, Suriye’de son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hareket, kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda başta İstanbul’da Sultanahmet Meydanı olmak üzere 81 ilde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde eylemler gerçekleştireceğiz. Tüm vicdan sahiplerini bu eylemlere destek vermeye, Suriyeli tutsak kadın ve çocukların sesi olmaya davet ediyoruz”şeklinde konuştu.