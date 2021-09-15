Kadınlar emeklerinin peşinde

Altındağlı kadınların el emeği ürünlerini sattığı “El Ürünleri Satış Pazarı” yeniden açıldı. Hamamönü’nde bulunan satış pazarı açılır açılmaz büyük ilgi gördü.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve beceriyi kazanca çevirmek isteyen Altındağlı kadınlar için tahsis edilen

“El Ürünleri Satış Pazarı” kapılarını açtı. Hamamönü’nde bulunan satış pazarı büyük ilgi gördü. Altındağlı kadınların becerilerini kazanca dönüştürmelerine destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altın Eller Kadın Kooperatifimiz gibi El Ürünleri Satış Pazarımız da Altındağlı kadınlar için bir kazanç kapısı. Her iki şekilde de kazanan mutlaka Altındağlı kadınlarımız ve dolayısıyla Altındağ’ımız oluyor. Kadınlar burada kendi el emeği göz nuru ürünlerini kendi girişimleriyle satıp para kazanabiliyor. Satış tezgahları Altındağlı kadınlarımız arasında dönüşümlü olarak kullanılıyor” dedi.