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Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?

Ülkemizde birçok kadın aktif iş gücü içerisinde yer almayı tercih etmiyor. Kadınlar evlerinin işlerinin yürümesi ve çocuklarını yetiştirirken seneler boyunca emekliliği akıllarından geçirmiyor. Ta ki yaş ilerleyinceye kadar. Yaş ilerledikten, evdeki çocukların yetişkinliğe ulaşmasından sonra kadınlar emekli olup olamayacaklarını merak ediyor. Peki, bu mümkün mü? İşte, merak ettiğiniz "Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?" sorusunun tüm detayları.

08 Ekim 2019 Salı 08:58
Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?

Ülkemizde birçok kadın aktif iş gücü içerisinde yer almayı tercih etmiyor. Kadınlar evlerinin işlerinin yürümesi ve çocuklarını yetiştirirken seneler boyunca emekliliği akıllarından geçirmiyor. Ta ki yaş ilerleyinceye kadar. Yaş ilerledikten, evdeki çocukların yetişkinliğe ulaşmasından sonra kadınlar emekli olup olamayacaklarını merak ediyor. Peki, bu mümkün mü? İşte, merak ettiğiniz "Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?" sorusunun tüm detayları.

Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?

Kadınların çalışmadan emekli olmaları için belli başlı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Hanımların çalışmadan sigortalı olabilmeleri için evlerinde üretim yapıyor ve bu ürünlerden para kazanıyor olması gerekiyor. İşte, o şartlar:

TC vatandaşı olmak,

TC ülke sınırları içerisinde yaşıyor olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Kadın olmak,

Gelir Vergisinden muaf olmak,

Vergi Muafiyeti Belgesi almak,

Herhangi bir SGK türünde sigortası bulunmamak,

Eleman çalıştırmıyor olmak,

Kendi imkanları ile evinde üretim yapıyor olmak ve bu ürünlerin satışından para kazanıyor olmak

Ev hanımları nasıl emekli olabilir?

Evde üretim yapmayan haliyle de bundan kazanç sağlayamayan milyonlarca kadın bulunuyor. Söz konusu kadınlar isteğe bağlı sigorta pirimi ödeyerek hayallerindeki emekliliğe ulaşabilir.

Ev hanımlarının emekli olması bir hayal değildir. Sigortasız ev çalışanı olarak belirtilen ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler.

İşte, ev hanımlarının sigortalı olması için gereken şartlar! 

Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak, 

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 

18 yaşından büyük olmak, 

Herhangi bir gelire sahip olmamaktır. 

En son maddeyi açmak gerekirse bir gayrimenkulünüz var ve bu gayrimenkul üzerinden kira alıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olamıyorsunuz. Kısacası gelir vergisine tabi olmamanız şartı aranıyor. Fakat evinizde el işi, dikim vb. işler ile uğraşıp para kazanıyorsanız, bu sigorta türünden faydalanmanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor. 

Ev hanımları emeklilik için nereye başvuru yapmalı?

Başvuru için, herhangi bir vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazılı bir belge almak gerekiyor. Daha sonrasında “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” doldurularak, kimlik fotokopisi ile başvuru yapılabiliyor.

Ev hanımları ne zaman emekli olabilir?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor. 

Bu sigorta türünden yararlanmanın şartlarından birincisi gün sayısını doldurmuş olmaktır. Sigortaya başvurulan tarihten itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu süre toplu ödeme yöntemi ile kısaltılamıyor. 

Diğer bir şart ise 25 yıllık prim ödemesi doldurulmuş olsa bile 58 yaşına kadar beklemek gerekiyor. 30 yaşında başvuru yapan bir kişi, 25 yıl boyunca primini ödese dahi 55 yaşında emekli olamıyor, 58 yaşını beklemesi gerekiyor. 

Ev hanımlarına birtakım kolaylıklar da bu sigorta türünde mevcuttur. Yaşa bağlı olarak 25 yıl yani 9000 gün prim ödemek yerine, 5400 gün yani 15 yıl prim ödeyerek 61 yaşında da emekli olunabilir. Kişiye bu iki seçenekten hangisi uygun geliyor ise onu seçebiliyor. 

Ayrıca, sigorta başlangıcı yaptıktan sonra çalışmak için engel bulunmuyor. Sadece başvuru yapılan esnada çalışmıyor olma şartı geçerlidir. Eğer, emekli olmadan önce son 3,5 yıl sigortalı olarak çalışılırsa, ödenmesi gereken prim gün sayısı 7200 güne yani 20 yıla düşüyor. 

Kadınlarda 3600 prim günü emeklilik şartı nedir?

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:58
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