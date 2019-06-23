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Kadınlar burun estetiğinde daha detaycı

Op.

23 Haziran 2019 Pazar 10:52
Kadınlar burun estetiğinde daha detaycı

Op.Dr. Volkan Kahya, kadınların burun estetiğinde daha detaycı olduğunu söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Volkan Kahya, “Zarif ve ince yapılı kadın vücuduna uygun olarak burun yapısı da narin ve alımlı bir görüntüye sahiptir. Her ayrıntısı ince düşünülmelidir. Makyaj hatları, kaş burun çizgisi, burun ucu belirginliği (definasyon), burun bölgelerinin uyumu (poligonlar), doğal yapıya uyumu iyi değerlendirilmelidir” dedi.


Bazen de kişilerin özel istekleri olan küçük, kalkık ve kavislinin (3k) unutulmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Kahya, “Burun sırtı hafif kavisli, burun ucu 95-110 derece kalkık olmaktadır. Kadın burnu biraz daha havalı bir görüntüye sahip olmalıdır. Tabi ki kişinin cilt yapısı, burnun genişliği, burun kanat yapısı, burun içindeki kıkırdak ve kemik yapısı, olduğu burun ameliyatları ve burun büyüklüğü bu yapının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında hanımların kişisel isteklerine göre burun sırtı kavisi, genişliğinin azaltılması veya darlığının kalınlaştırılması ya da burun ucu kaldırılıp indirilmesi yapılabilmektedir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:52
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