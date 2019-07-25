Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2019-2020 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Lig 12 Ekim’de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020’de sona erecek. İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020’de başlayacak ve normal sezon 12 Nisan 2020’de sona erecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezon fikstür kura çekimi yapıldı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve ligde mücadele eden takımların temsilcileri katılım gösterdi. TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonda ligde mücadele edecek takımlara başarı dileyerek, "Çok heyecanlı bir sezon geçirdik. 2019-2020 sezonu da en az geçen sezon kadar heyecanlı olacak. Lige yeni katılan kulüplere ’hoş geldin’ diyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıkların minimum ve coşkunun çok olduğu bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Ligin 2019-2020 sezonunda maçlar 12 Ekim’de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020’de sona erecek. İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020’de başlayacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon 12 Nisan 2020’de noktalanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin çekilen fikstür kurası sonucu oluşan ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde:

BOTAŞ - OGM Ormanspor

Çukurova Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Canik Belediyespor - Adana Basketbol

Fenerbahçe - Beşiktaş

İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare

Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray - Çankaya Üniversitesi

Derbi programı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu derbileri ise şu şekilde:

1. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

7. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

8. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

14. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

20. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

21. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe