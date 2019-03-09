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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 137 - Canik Belediyespor: 86

09 Mart 2019 Cumartesi 19:37
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Hande Öztürk

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 14, Marina Baş 17, Melike Bakırcıoğlu 21, Sina Ülbe 8, Melek Yusufoğlu 18, White 11, Hart 15, Ferda Yıldız 9, Emel Sığırcı 24

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 32, Dilara Tongar 17, Deniz Çolakoğlu 7, Candide Öztürk 18, İrem Yılmaz, Neslihan Demir 6, Ceyda Sinem Sarı, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 33-12

Devre: 72-39

3. Periyot: 105-55


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, Samsun ekibi Canik Belediyespor'u 51 sayı farkla 137-86 yendi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:37
  1. İzmit Belediyespor
  2. Kadınlar Basketbol Ligi
  3. Kocaeli
  4. Samsun Canik Belediyespor

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