Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Bellona Kayseri Basketbol: 77- Beşiktaş: 79

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut Öztürk Bellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5 Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6, Bahar Çağlar 10, Akhator 14, Mircheva 6, Bahar Yapar, Elif Bayram 1. Periyot: 21-18 Devre: 44- 38 3. Periyot: 63 - 57 Beş faulle çıkan: 34.17 Bahar Çağlar (Beşiktaş), 34.39 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 yendi.

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