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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

-Canik Belediyespor: 58 - İzmit Belediyespor: 70

09 Aralık 2018 Pazar 18:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Aydın Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan

Canik Belediyespor: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu 6, Marina Baş 9, Gizem Yavuz 20, Ceyda Sinan 2

1. Periyot: 16-12

Devre: 33-26

3. Periyot: 45-50


SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 70-58 yendi.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:04
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  3. İzmit Belediyespor
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