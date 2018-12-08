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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Kırçiçeği Bodrum: 53 - Galatasaray: 80

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Alper Elçikoca, Münevver Özemre

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 15 , Deniz Ataer 2 , Zivadinovic 6, Aycan Birgül Aktaş, Kiriienko 12 , Fatma Ata 2 , Carr 16

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 6, İrem Naz Topuz 1, Sinem Ataş 2, Işıl Alben 11, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Abdi 17, İnci Güçlü 9, Macaulay 19, Jefferson 8

1. Periyot: 13-24

Devre: 28-45

3. Periyot: 41-58


MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 80-53 yendi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
  1. Bodrum
  2. Galatasaray
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum

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