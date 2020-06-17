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Aktüel

Kadının cebindeki telefonu çalan kapkaççı tutuklandı

Mersin’de ablası ile yolda yürüyen kadının cebindeki telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:24:32 -
Kadının cebindeki telefonu çalan kapkaççı tutuklandı

Mersin’de ablası ile yolda yürüyen kadının cebindeki telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen biliye göre, merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi’nde ablası D.K. ile birlikte yürüyen D.Ç., pantolonunun arka cebindeki telefonunun kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan bir kişiyi fark etti. Cep telefonunu alan şahıs, olaya müdahaleye etmeye çalışan müştekinin ablası D.K.’yı da darp ederek, bölgeden kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli F.Y.’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde 6 olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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