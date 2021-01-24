Kadının boşanmış eşinden nafaka alması caiz mi?

Kadının boşanmış eşinden nafaka alıp almayacağına ilişkin Salih Topçu Hoca şunları söylüyor: “Eşinden boşanan kadın sadece 3 ay on gün iddet bekler bu arada hakkı var bakıma ondan sonra eşinden hiç bi şey alma hakkı yoktur. Alsa ne olur. Haram alış olur. Ben bunu mahekeme kararı ile aldım. Senin o mahkeme kararın burada geçer ama mahkemeyi kübrada geçmez, seni kurtarmaz. Haramdır. Ama hacısı, bacısı alıyor, yiyor bu haramı. Anlatamadık onlar da anlamadılar.”

Kadının aldığı nafaka helal midir?

Diyanet’den yapılan açıklamada ise İslam’a göre evlilik devam ettikçe ve boşama halinde iddet süresince erkek, eşinin nafakasını temin etmekle sorumludur (Bakara, 2/233; Nisâ, 4/34; Talâk, 65/7; Buhârî, “Nafakât”, 1–4; Kâsânî, Bedâi’, IV, 15-16). Dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmış ve kadın da evi terk etmemişse mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmünde olduğundan, dava süresince de kadının nafakasını temin etme yükümlülüğü kocasına aittir. Bu yükümlülük mahkeme boşadıktan sonra başlayan iddet süresi bitinceye kadar devam eder. Ancak dinen boşanma gerçekleşmişse süreç devam etse bile İslam hukukuna göre kocanın eşine yönelik nafaka borcu iddetin bitimiyle sona erer.