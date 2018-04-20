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Kadını nasıl bilirsiniz?

Kadınlar Hakkında Tanınmış İnsanlar Tarafından Söylenmiş 15 Cümle...

20 Nisan 2018 Cuma 21:59
Kadını nasıl bilirsiniz?

1. "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." - Henry Miller

2. "Her zaman olduğu gibi,her aptal adamın arkasında mükemmel bir kadın vardır." - John Lennon

3. "Bir kadın hak ettiği yaştadır." - Coco Chanel

4. "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." - Francois Truffaut

5. "Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar." - Joseph Conrad

 6. "Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil." - Oscar Wilde

7. "Eğer ki kadınlar olmasaydı, dünyadaki paranın hiçbir değeri kalmazdı." - Aristotle Onassis

8. "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." - Robin Williams

9. "Sadece iki kadın tipi vardır, tanrıçalar ve paspaslar." - Pablo Picasso

10. "Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir." - Marilyn Monroe

11. "Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin." - Alfred de Musset

12. "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." - Bernard Shaw

13. "Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar." - William Shakespeare

14. "Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar." - François Rene de Chateaubriand

15. "Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar." - Honore de Balzac

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:59
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