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Gündem Kadından büyük yüzsüzlük! Yerde bulduğu parayı cebine attı
Gündem

Kadından büyük yüzsüzlük! Yerde bulduğu parayı cebine attı

İstanbul Ataşehir’de bir kadın yerde bulduğu parayı sanki kendisininmiş gibi alıp cebine attı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 15:07:00 -

Ataşehir'de elektrikçiden çıkan Mehmet Ekinci cebindeki 15 bin lirayı düşürdü. Yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar elektrikçinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 hafta önce Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, elektrikçiden alışveriş yaparak çıktıktan sonra cebindeki 15 bin lirayı kaldırımda düşürdü. Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı fark ederek aldı. Parayı alan kadın önce sormak için elektrikçinin önüne gelip, ardından vazgeçerek uzaklaştı. Bir süre sonra parayı düşürdüğünü anlayan Ekinci, tekrar alışveriş yaptığı dükkana gelerek çalışanlara parasını sordu. Dükkan sahibiyle birlikte kamera kayıtlarını incelediklerinde parayı düşürdüğünü ve bir kadının parayı alıp uzaklaştığını gördü.

Ekinci, çevrede kadını bulmaya çalıştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Elektrik dükkanında çalışan Burak Yapar, "Alışverişini yaptı. 'İşçilerin ödemesi var, yapıp geri geleceğim malzemeleri almaya' diye çıktı dükkândan. Dükkândan çıkarken parayı düşürmüş. Kısa süre sonra bir kadın yerdeki parayı alıyor. Bizim dükkâna doğru 1-2 adım atıyor. Parayı veriyim diye sonra geri dönüyor. Yandaki dükkâna yöneliyor, oraya da girmiyor, uzaklaşıyor" dedi.

Diğer çalışan Eray Dursun ise "Aracına giderken düşürmüş parayı. Kadın parayı alıyor, sonra gidiyor. Parayı getiren yok. Haram para" diye konuştu.

Mehmet Ekinci'nin parayı düşürmesi ve kadının para alıp uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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