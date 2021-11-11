"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde öğrencilerle bir söyleşi programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya il müdürlüğü Psikolog Seda Karpuz,İnsan Kaynakları ve Muhasebe Müdürü Şule Topaloğlu, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Işık, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Hiçdurmaz, DPÜ Hukuk Müşavirliği Av. Yılmaz Sukuşu'nun da katıldığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Turizmdeki Yansımaları" konulu söyleşi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hiçdurmaz tarafından, ülkemizde kadına yönelik uygulanan şiddetin nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi. Ayrıca üniversitenin hukuk müşaviri Av. Yılmaz Sukuşu tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulama esasları ile şiddete maruz kalan kadınlara yönelik ilgili kanunların öngördüğü koruyucu ve önleyici tedbirler, adli ve idari makamlar tarafından uygulanabilecek caydırıcı cezalar anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kütahya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Seda Karpuz’un da katıldığı söyleşide, Şiddet Önleme Merkezinin görev ve sorumlulukları ile başvuru şekilleri hakkında bilgi verildi. Düzenlenen Söyleşide, Şiddet Önleme Merkezinin “Alo 183 Sosyal Destek Hattı” ile “KADES - Kadın Destek Sistemi”nin işleyişi ile Kütahya’da Şiddet Önleme Merkezi tarafından bugüne kadar yapılan uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Hilton Garden Inn Kütahya İnsan Kaynakları ve Muhasebe Müdürü Şule Topaloğlu ve Bertan Odabaşı tarafından da, Kadına yönelik şiddetin turizm sektöründeki yansımaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen söyleşi sonrasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan tarafından katılımcılara Dekanlık adına teşekkür belgeleri verildi.