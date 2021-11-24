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Kadın - Aile Kadına yönelik şiddet ve kadın temalı sergi düzenlendi
Kadın - Aile

Kadına yönelik şiddet ve kadın temalı sergi düzenlendi

Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM) ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri ve Kadın Temalı Resim Sergisi’ düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:06:00 - 2021-11-24 11:14:28
Kadına yönelik şiddet ve kadın temalı sergi düzenlendi

Açılış konuşmasını yapan DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Serda Em, BM Genel Kurulunun 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğini belirtti. Prof. Dr. Serda Em, "Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu sayede farkındalık oluşturmak üniversitelerin görevlerindendir. Bu bilinçle üniversite ve kadın sorunları araştırma merkezi olarak valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kadına karşı şiddet konusunda toplumu bilgilendirmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek üzere bu etkinliği düzenledik” dedi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve eşi öğretim görevlisi Meral Karakoç, Kadın Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Serda Em, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Sinan Demir, programa konuşmacı olarak Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ömer Ergün, Psikiyatri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Uyar, Komiser Yardımcısı Sedef Yeşilyurt katıldı.

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