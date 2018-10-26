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'Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm dünyada yaygın olan kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Ne yazık ki yaşamları boyunca her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyorlar." dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 22:50
'Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir'

Emine Erdoğan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Let's  Talk" (Hadi konuşalım) etkinliğinin ödül töreninde, kadınların güçlendirilmesi ve  kadın sağlığını ilgilendiren tabularla mücadele adına bir araya geldiklerini,  toplantının bu yüksek hedeflere katkı sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Bugün dünyada kadın ve kız çocuklarının sağlığını olumsuz etkileyen  birçok sosyal belirleyici olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu nedenle bizlerin  sorumluluğu çok büyük. Yoksulluk her iki cinsiyet için de kaliteli sağlık  hizmetine erişmekte en büyük engellerden birisi. Fakat kadınlar yoksulluğun  bedelini kimi zaman yaşamlarıyla ödüyorlar. Çocuk yaşta evlilikler, kadın  sünneti, kadına yönelik şiddet gibi konular insanlığın onurunu zedeleyen  mevzulardır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:50
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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