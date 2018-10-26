'Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir'

Emine Erdoğan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Let's Talk" (Hadi konuşalım) etkinliğinin ödül töreninde, kadınların güçlendirilmesi ve kadın sağlığını ilgilendiren tabularla mücadele adına bir araya geldiklerini, toplantının bu yüksek hedeflere katkı sağlamasını ümit ettiğini söyledi.

Bugün dünyada kadın ve kız çocuklarının sağlığını olumsuz etkileyen birçok sosyal belirleyici olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu nedenle bizlerin sorumluluğu çok büyük. Yoksulluk her iki cinsiyet için de kaliteli sağlık hizmetine erişmekte en büyük engellerden birisi. Fakat kadınlar yoksulluğun bedelini kimi zaman yaşamlarıyla ödüyorlar. Çocuk yaşta evlilikler, kadın sünneti, kadına yönelik şiddet gibi konular insanlığın onurunu zedeleyen mevzulardır." diye konuştu.