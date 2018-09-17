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Kadına şiddetin sebebi...

Alkolün zararları dendiğinde, bunu en kısa ve öz olarak anlatmak istersek "İçki, bütün kötülüklerin anasıdır." ifadesi en doğru olanıdır.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
Kadına şiddetin sebebi...

Alkol, maddi olarak kayba uğratır. Ailesiyle ve sevdikleriyle sorunlar yaşamasına neden olur. Toplum yapısını ve huzurunu olumsuz etkiler. Suça teşvik eder. Yani, alkolün zararları fiziksel ve ruhsal zararlar, topluma zararları, aileye etkisi, suç oranlarını arttırması, trafik kazaları gibi çok geniş bir açıdan ele alınabilir. Bu nedenle, "Bütün kötülüklerin anası" ifadesi oldukça yerindedir.

Kişi, alkollü iken sağlıklı düşünemez ve sağlıklı hareket edemez. Alkol hem kullanan kişi için hem de çevresi için bir tehlikedir. Alkol, aynı zamanda vücut sağlığını da çok olumsuz olarak etkilemektedir. Erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise adet düzensizliğine sebep olmakta, anne karnındaki bebeğin gelişimini de çok olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, vücudun tez zamanda yaşlanmasına ve erken bunamaya yol açan alkol pek çok hastalığın başlıca sebebidir.

Ayrıca, evliliklerin huzursuz oluşunun ve boşanmaların ilk sebebi de alkoldür.

Alkol sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır.

İşte alkollü içkilerin haram olmasının nedeni de budur. Allah, Kuran'da şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?" Maide Suresi,
90-91

DİPNOT:

Cinayetlerin...................%85

Eşlerini Dövenlerin.........%70

Tecavüzlerin..................%50

Şiddet Olaylarının..........%50

Trafik Kazalarının..........%65

Akıl Hastalıklarının........%60 sebebi ‘alkol'

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:16
  1. alkol
  2. kadına şiddet

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