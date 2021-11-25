Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedir? Kadına şiddete hayır mesajları

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler. Ancak Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber çıktı.

1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1999 yılında, BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

Peygamberimiz Hz Muhammed (S.A.V), İslamiyet'te kadına karşı hoşgörü ve saygıyı anlatan hadisleri

“Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh’ın bir emâneti olarak aldınız.”



“Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım.”



“Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.”



“Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır.”



“Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fenâ söz söylemeyin!”



“Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."



“Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”

“Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."



“Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder.”

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

"Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları

Kadına şiddete hayır resimli mesajları

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Ailedeki şiddet insanları öldürür.

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadına Şiddete HAYIR.!

Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.