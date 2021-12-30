Kadına karşı şiddetin önüne bu toplantılarla geçilecek

Kocaeli’nin her ilçesinde kadına karşı şiddetin önlenebilmesi için kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Vali Seddar Yavuz’un öncülüğünde başlatılan ve koordinatörlüğünü eşi Selda Yavuz’un üstlendiği toplantıların ilki, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün eşi Güler Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay’ın eşi Ayşe Kuruçay, muhtar eşleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmeyi, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün eşi Güler Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler açılış ve selamlama konuşmalarını yaparak, böylesine yararlı bir etkinliği başlattıkları için programın koordinatörü Selda Yavuz’a teşekkürlerini iletti.

Davete katılan kadınlara teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Selda Yavuz ise “Bugün buradan sizlerle birlikte startını verdiğimiz bu buluşma valimizin himayelerinde ve benim koordinatörlüğümde yapmış olduğumuz bir bilgilendirme toplantısının ilkidir. 5 ana başlıktan oluşan bu bilgilendirme toplantılarımızı uygun zaman dilimleri içerisinde diğer ilçelerimize de yayarak, bütün kadınlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Programımızın içeriğinde İçişleri Bakanlığımızın projesi olan ‘KADES’ ve ‘En İyi Narkotik Polis Anne’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın projesi olan ‘ŞÖNİM’, Sağlık Bakanlığımızın projesi olan ‘KETEM’ ve Kocaeli İl Müftülüğümüzün projesi olan ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projeleri hakkında bilgilendirme yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisinin Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personel tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtılarak, bilgiler verdi. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM sorumlusu Tuğba Uğur; şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının devamında ise İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Merve Arslan’ın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sunumu ve İl Müftülüğü personeli tarafından ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

Ketem nedir, görevleri nelerdir? Ketem randevusu nasıl alınır?

KETEM; kanser adına erken tanı yapan eğitim merkezi şeklinde tanımlanabilir. Açılımı ise; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi şeklindedir. Ulusal kanser kontrol programı ile yürütülen programdır. Avrupa Birliği ve Türkiye ile ortak şekilde yürütülen projeyle geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı açısından kanser ile mücadele için kurulmuş olan ve ücretsiz olarak hizmet veren tarama merkezidir.

Ketem Nedir?

KETEM; erken kanser tanısının hayat kurtarması mantığından yola çıkılarak kurulmuştur. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanseri ile alakalı toplum içerisinde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Kanserden korunma metotlarını aktarıp, birebir eğitimler düzenlenerek toplum bilgilendirilir. Kanserin neyden olduğunu ve ölümlerin azaltılmasını amaçlar. Genel şekilde kanserin kontrol altına alınmasını ve kanserin hakkında bilinçlendirmeyi amaçlar.

Ketem Görevleri Nelerdir?

Sağlık bakanlığı açısından en mühim şeyler arasında, kanser ile mücadele yer almaktadır. Bu durumun başarıya ulaşması adına birçok bireyler açısından devlet ve özel girişimler olmuştur. Bu girişimler içerisinde de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi yer almaktadır. KETEM şeklinde bilinen bu kurum, kanser ile mücadele kapsamında kurulmuştur.

KETEM merkezinin görevi; öncelikle hastalık vaziyetinde ne yapılması gerektiğine dair eğitimlerdir. Kişilerin en fazla dikkat etmesi gerektiği rahatsızlıkların başında kanser çeşitleri bulunmaktadır. Pek çok kanser çeşidinin ölüm oranı çok yüksektir. Bu yüzden bu rahatsızlığa karşı dikkatli olunmasında çok fazla yarar bulunur.

Ketem randevusu nasıl alınır?

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine başvurunun nasıl yapılması gerektiği konusunda aile bireyleri destek olmaktadırlar. Aile doktorundan kanser taraması adına form istenmektedir. Bir diğer yol ise; direkt şekilde kuruma gitmek olacaktır. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde kanser taraması dışında başka kanser taramaları adına randevu gerekmemektedir. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde test yaptırmak adına kimlik numarasıyla işlem yapmak yeterli olacaktır. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi; devlet ve üniversiteleri, toplum sağlığı merkezlerinde hizmet sunan merkezdir. Bu yüzden direkt şekilde sağlık kurumlarından randevu alınması mümkündür.

ŞÖNİM nedir? Kadına ve Çocuğa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri nerelerde var? Nasıl Başvurulur?

Ev içi şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi olan kadınların yararlanabildiği ŞÖNİM, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

Kimler başvurabilir?

Ev içi şiddete uğrayan/uğrama tehlikesi bulunan ve/veya tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler başvurabilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimler olarak çalışan ŞÖNİM 81 ilde hizmet vermektedir. Kişiler, bağlı bulundukları il ve ilçelerde bulunan ŞÖNİM'lere başvurabilir.