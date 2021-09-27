Kadına istihdam sağlayacak proje

“Kalkınma İçin Kadın Girişimi Şart” adlı proje kapsamında, özellikle dezavantajlı olan ve herhangi bir işte çalışmayan en az bin kadına girişimcilik becerisi kazandırılarak istihdam edilmelerine katkı sağlanacak. Çerkezköy Kadın Geliştirme Derneği’nin İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşlarına verilen 2021 Hibe Destek Programına başvurduğu projesi Tekirdağ Valiliği’nde düzenlenen projenin protokol imzasına, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ve Dernek Başkanı Zeynep Bozkurt katıldı.

Gönüllü Proje Koordinatörü Güllü Kazak ile birlikte İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurdanur Arıcan’ı ziyaret eden Dernek Başkanı Zeynep Bozkurt, bilgiler paylaştı.

Bozkurt, “Projemiz, ilçemiz özelinde, ülkemizdeki kadın girişimciliğini özendirmek, kadın istihdamını artırmak amacıyla; derneğimizin gönüllü proje koordinatörü Güllü Kazak tarafından hazırlanan “Kalkınma İçin Kadın Girişimi Şart” projemiz kabul edilmiştir. Derneğimiz kurulduğundan beri kadınları ilgilendiren konulara pozitif ayrımcılıkla yaklaşarak sorunların çözüm ortağı olmaya gayret göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. 12 ay sürecek projemiz 1 Ocak 2022/31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayacaktır. Bildiğiniz üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliği istenilen düzeyde değildir. Kadınlar kalkınmaya gerektiği kadar katılamamakta ve yüksek olan girişimci özelliklerini sahaya yansıtamamaktadırlar. Projemizde ana amacımız ilçemiz genelinde özellikle dezavantajlı olan ve herhangi bir işte çalışmayan en az bin kadına girişimcilik becerisi kazandırarak kapasite geliştirme faaliyetleri yürüterek kadınların daha fazla istihdam edilmesini sağlamayı amaçlamaktayız. İlçe genelinde çalışmaya dâhil olacak kadınların proje tabanlı olarak üretime dâhil olması birinci önceliğimiz olacaktır. Projemizin ilçemiz özelinde, bölgemize ve ülkemize sağlayacağı faydayı artırmak ve sürdürülebilir faaliyetlerle örnek projeler oluşturmak amacıyla, tüm kurum ve kuruluşların desteklerini de beklediğimizi belirtmek isterim. Çünkü; Kalkınma İçin Kadın Girişimi Şart!’’ ifadelerini kullandı.